Результаты ЕГЭ 11 учащихся из Башкирии аннулированы, сообщил на пресс-конференции министр образования республики Айбулат Хажин.

По его словам, 10 выпускников попались на экзамене со шпаргалками, один школьник пронес с собой мобильный телефон.

Каждый из этих случаев подробно разбирается, проводится служебное расследование, сказал министр.

Также он отметил, что в этом году количество нарушений порядка проведения ЕГЭ гораздо меньше — растет сознательность выпускников.

К сожалению, в этом году также допущен один случай нарушения порядка проведения итоговой аттестации со стороны организатора. В одной из школ Уфы организатор пронес с собой в аудиторию мобильный телефон. Она была удалена из пункта проведения экзамена, а в дальнейшем оштрафована на сумму 20 тысяч рублей.

Со стороны родителей и самих учащихся поступали жалобы по температурному режиму, жаловались выпускники и на сложность заданий по химии, добавил Айбулат Хажин.

Ранее «Башинформ» сообщал о первых результатах ЕГЭ в регионе.