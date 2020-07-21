Фото: Олег Яровиков Оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, не требуется - ОПФР по Башкирии Фото: Олег Яровиков

Родителям оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, больше не требуется, подчеркнули в Отделении Пенсионного фонда по Башкирии.

ПФР самостоятельно пришлет СНИЛС на ребенка в Личный кабинет мамы. Такой сервис реализован на портале Госуслуг.

«После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета младенца будет оформлен автоматически и направлен в Личный кабинет мамы на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ), — пояснили в ОПФР по Башкирии. — Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ. Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в SMS, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете».

За первые сутки работы нового сервиса, введенного в эксплуатацию 15 июля, в Личный кабинет мам на портале Госуслуг доставлена информация о СНИЛС 5 300 детей по всей России.

Для семей, усыновивших детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители.

Подробнее о том, как зарегистрироваться на ЕПГУ, можно узнать здесь.