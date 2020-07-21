В Башкирию вместе с арбузами из Казахстана попала дынная муха, сообщает региональный референтный центр Россельхознадзора. Опасный карантинный вредитель бахчевых культур обнаружен в партии подкарантинной продукции, поступившей в регион из соседнего государства.

Сотрудники биологической лаборатории Испытательного центра нашли в ягодах, выращенных в Туркестанской области, живых личинок дынной мухи. В соответствии с фитосанитарными требованиями вся партия – 22 тонны зараженной продукции, была обеззаражена фумигационным отрядом референтного центра.

Подкарантинная продукция выпущена в свободное обращение. Для здоровья и жизни человека опасности она не представляет, поясняют специалисты.

Справка: Дынная муха (лат. Myiopardalis pardalina) – опасный карантинный вредитель бахчевых культур. Повреждают дыню, арбуз, огурцы, тыкву, дикие огурцы.