Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 71.96 ↑

EUR 82.39 ↓

21 июля Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирию вместе с арбузами из Казахстана попала дынная муха

ОБЩЕСТВО

В Башкирию вместе с арбузами из Казахстана попала дынная муха, сообщает региональный референтный центр Россельхознадзора. Опасный карантинный вредитель бахчевых культур обнаружен в партии подкарантинной продукции, поступившей в регион из соседнего государства.

Сотрудники биологической лаборатории Испытательного центра нашли в ягодах, выращенных в Туркестанской области, живых личинок дынной мухи. В соответствии с фитосанитарными требованиями вся партия – 22 тонны зараженной продукции, была обеззаражена фумигационным отрядом референтного центра.

Подкарантинная продукция выпущена в свободное обращение. Для здоровья и жизни человека опасности она не представляет, поясняют специалисты.

Справка: Дынная муха (лат. Myiopardalis pardalina) – опасный карантинный вредитель бахчевых культур. Повреждают дыню, арбуз, огурцы, тыкву, дикие огурцы.

ИА «Башинформ»
Теги: Россельхознадзор, вредители
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Выпускница из Уфы раскрыла секреты сдачи ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
17-летняя выпускница 156-й уфимской школы Алина Каюмова - одна из 11 стобалльников ЕГЭ по русскому языку первого потока со всей Башкирии. Одиннадцатиклас
В Башкирии издали книгу об истории легендарного совхоза-техникума «Зилаирский»
В городе Сибае, в местной типографии только что увидела свет книга «Зилаирская летопись. История легендарного совхоза. Судьбы». Она посвящена 90-летию о
В Башкирии стали известны обстоятельства пропажи 10-летней Екатерины Столбовой
В Башкортостане продолжаются поиски пропавшей без вести 10-летней Екатерины Столбовой. Девочку пока не нашли. Напомним, ребенок пропал 19 июля в деревне
Власти Салаватского района Башкирии ответили на вопросы о новом парке в Малоязе
Власти Салаватского района Башкирии обещают открыть новый парк культуры и отдыха и бюст генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова в селе Малояз в сен
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть