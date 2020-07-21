«Внимание всем!»: в Башкортостане проверят сирены

В Башкирии с 21 по 23 июля проверят системы оповещения населения. По республике будет звучать сигнал «Внимание всем!», который подается для привлечения внимания в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации.

Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения будет плановой.

Сигналы будут подаваться с 09:30 до 16:00 часов по местному времени поочередно, их продолжительность не превысит 3 секунд.

21 июля проверка электросирен будет проводиться в Дёмском, Октябрьском, Калининском, Орджоникидзевском районах.

22 июля сирены повторно зазвучат в Калининском и Орджоникидзевском районах.

23 июля сирены проверят в Ленинском, Кировском и Советском районах. Все эти районы находятся в Уфе.

В случае реальной угрозы «Внимание всем!» жители республики будут слышать на протяжении 5 минут.