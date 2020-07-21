Фото: Олег Яровиков До 23 июля можно проголосовать за турпроекты Башкирии, участвующие в федеральном конкурсе Фото: Олег Яровиков

Два проекта из Башкирии участвуют в федеральном конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, претендуя на грант и профессиональную поддержку Агентства стратегических инициатив.

Основная цель создания таких кластеров — упорядочить поток туристов, сделать его организованным и управляемым. Такой подход позволит обеспечить равномерное распределение антропогенной нагрузки, выстроить грамотное управление территориями и создать единую сеть туристических маршрутов. От нашей республики выдвинуты проекты «Могучий Иремель», в который вошли территории природного парка «Иремель» и государственного природного заказника «Урал-Тау», а также «Сердце Башкирии». Он включает в себя природный парк регионального значения «Зилим», национальный парк федерального значения «Башкирия», гору Тратау, Толпаровские ельники, Пещерную систему «Киндерлинская-Леднева-Октябрьская», озеро Тугар-салган, Аскынскую ледяную пещеру. Народное голосование за кластеры стартовало 13 июля и продлится до 23 июля. Для того чтобы отдать свой голос, нужно: — авторизоваться на сайте https://priroda.life﻿ (это можно сделать через аккаунт в любой социальной сети или электронную почту) — зайти в раздел География ﻿- выбрать на карте Республику Башкортостан, выбрать кластер и проголосовать.