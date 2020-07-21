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В Уфе за неделю «мышиной лихорадкой» заболели 20 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе за неделю «мышиной лихорадкой» заболели 20 человек Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе актуальными остаются такие инфекции, как геморрагическая лихорадка и клещевой энцефалит. Об этом на оперативном совещании в мэрии Уфы 21 июля сообщила замначальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Башкирии Зульфия Камаева.

«На 27-й неделе этого года в Уфе зарегистрировано 27 случаев «мышиной лихорадки», на прошлой неделе – 20 случаев», — рассказала представитель ведомства.

Что касается клещевого энцефалита, по ее словам, проведены акарицидные обработки – все они, по госуслугам, выполнены в полном объеме.

По местам заражения «мышиной лихорадкой» ранее сообщалось, что 10 процентов случаев приходится на Уфимский район, Иглинский район, на лесной массив на Курочкиной горе, а также на Калининский и Орджоникидзевский районы. 7,3 процента заражения произошло в Шакше, по 5 процентов заражения – это лес по реке Сутолоке в Октябрьском районе, лес у фанерного комбината, микрорайоны ДОСААФ, Забельский, Затон, Поселок 8 Марта.

ИА «Башинформ»
Теги: Роспотребнадзор
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