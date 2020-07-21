В Башкирии уволилась главврач Архангельской ЦРБ, которая заперла двух медсестер в морге

В центральной районной больнице Архангельского района главврач Людмила Хатмуллина написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Об этом сообщает издание «Медиакорсеть» со ссылкой на собственный источник.

Напомним, в мае медсестры Архангельской центральной районной больницы сообщили об их изоляции в помещении морга после контакта с зараженной пациенткой.

СМИ передавали их рассказ о пребывании в необычном обсерваторе. Однако главный врач больницы Людмила Хатмуллина тогда опровергла эту информацию, сообщив, что сотрудницы ночевали в помещении баклаборатории, которая находится в одном здании с моргом.

Перед отъездом главврач не стала встречаться с коллективом. Нового руководителя должны представить в ближайшее время.