В Башкирии уволилась главврач Архангельской ЦРБ, которая заперла двух медсестер в морге
В центральной районной больнице Архангельского района главврач Людмила Хатмуллина написала заявление на увольнение по собственному желанию.
Об этом сообщает издание «Медиакорсеть» со ссылкой на собственный источник.
Напомним, в мае медсестры Архангельской центральной районной больницы сообщили об их изоляции в помещении морга после контакта с зараженной пациенткой.
СМИ передавали их рассказ о пребывании в необычном обсерваторе. Однако главный врач больницы Людмила Хатмуллина тогда опровергла эту информацию, сообщив, что сотрудницы ночевали в помещении баклаборатории, которая находится в одном здании с моргом.
Перед отъездом главврач не стала встречаться с коллективом. Нового руководителя должны представить в ближайшее время.