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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии организаторы провели не согласованный с властями опен-эйр фестиваль Zerkalo

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

В Башкирии организаторы провели не согласованный с властями опен-эйр фестиваль Zerkalo Фото: соцсети

В Кушнаренковском районе Башкирии с 17 по 19 июля прошел фестиваль электронной музыки Zerkalo. Мероприятие в формате опен-эйр состоялось на территории базы отдыха «Даниловский парк».

Целевая аудитория фестиваля предполагалась около тысячи — двух тысяч человек. По словам очевидцев, на фестиваль собралось не менее 400 человек, что в данный период является нарушением. Проведение в Башкирии массовых мероприятий с количеством более 50 человек в настоящее время находится под запретом из-за пандемии коронавируса.

Глава Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин прокомментировал агентству «Башинформ» произошедшее событие.

«О проведении данного мероприятия администрацию муниципалитета как районного уровня, так и сельского поселения, в известность организаторы не ставили. Согласно указу главы в республике введен режим функционирования «Повышенная готовность». Пункт 2 этого указа предписывает отменить, а при невозможности — перенести на более поздний срок проведение на территории Башкирии мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных) с количеством участников свыше 50 человек. Таким образом, анонсируемый в открытых источниках фестиваль противоречит правилам поведения в период действия режима «Повышенной готовности». Владельцы базы отдыха были письменно предупреждены о недопустимости проведения данного мероприятия».

Глава района уточнил, что с директором базы были проведены устные переговоры и направлено письмо о необходимости строгого соблюдения требований указа главы РБ и об ответственности за его несоблюдение. Также письмо с просьбой взять ситуацию на личный контроль было направлено в районный отдел МВД Кушнаренковского района. Письма имеются в распоряжении агентства. Сейчас районная администрация готовит заявление в Прокуратуру РБ.

ИА «Башинформ»
Теги: опен-эйр, нарушение указа
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