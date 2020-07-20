В Башкирии до 30 сентября установят 1500 знаков и указателей туристской навигации

В Башкирии ведется работа по установке знаков и указателей туристской навигации. Они направляют людей к достопримечательностям и живописным местам региона, к визит-центрам Башкирии, различным природным и археологическим объектам, а также к музеям и памятникам.

Работа организована по поручению главы Республики Башкортостан Радия Хабирова Государственным комитетом Республики Башкортостан по туризму. Знаки устанавливаются на дорогах федерального, регионального, межмуниципального и местного значения.

В общей сложности до 30 сентября 2020 года планируется установить 1500 знаков. Сейчас ведется активная работа по установке информационных знаков системы навигации в сфере туризма в Уфе и Бирске. Аналогичные указатели направления появятся во всех городах республики. Данная система навигации облегчит доступ людей к объектам туристского показа, позволит самостоятельно прокладывать маршрут по Республике Башкортостан, открывать новые места и локации.

Знаки туристкой навигации изготовлены по ГОСТу Р 57581-2017 и отвечают общим требованиям к информационным знакам системы навигации в сфере туризма. Стандарт предусматривает наличие единообразных визуальных элементов, все знаки являются информативными, наглядными и технологичными. При оформлении используется бело-коричневая цветовая гамма и определенный шрифт. Во многих странах с развитой туристкой инфраструктурой используется аналогичная система визуальных коммуникаций.

Названия объектов на знаках, установленных на дорогах федерального и регионального значения, указаны на двух языках: русском и английском. Также на указателях прописано расстояние до места. Все это позволит туристам, прибывшим к нам из разных уголков мира, быстро распознавать информацию. Информацию на башкирском языке предлагается разместить непосредственно на самих объектах. Результатом реализации данной туристкой системы навигации станет интеграция в мировое туристское сообщество.

Знаки туристской навигации изготавливаются на Уфимском заводе «Ремстройдормаш».

Также в целях реализации туристкой навигации в Башкирии проходит маркировка пешеходных троп, общей протяженностью 300 км. Для этого в республике реализуется проект «Большая Южно-Уральская тропа». Маршрут включает в себя различные живописные уголки Урала.

«Знаки туристской навигации, конечно, в первую очередь помогают людям ориентироваться, доехать до нужного объекта. Это могут быть горы, озера, пещеры, природные парки, санатории и отели, геологические разрезы, а также музеи. Знаки ведут именно на них. Это очень удобная навигация: люди знают, сколько километров осталось, куда и как доехать», — говорит председатель Госкомитета Республики Башкортостан по туризму Салават Нафиков.