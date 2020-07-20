В Башкирии более 30 волонтеров отправились тушить лесные пожары в Белорецком районе

В Башкирии порядка 30 волонтеров отправились тушить пожары в Белорецком районе. Там сейчас действуют два очага возгорания лесов. Работающим там профессиональным пожарным требуется помощь волонтеров в ликвидации пожаров. Отряд добровольцев из Уфы и других муниципалитетов республики сформирован в рамках проекта «Наша забота» партии «Единая Россия». Откликнулись добровольцы таких организаций, как «Ночные волки», Духовное управление мусульман РБ, «Молодая гвардия Единой России» и других.

В отряд набирали только мужчин. Им придется копать заградительные траншеи, опрыскивать растения. Главная задача — не дать огню распространиться дальше. В республике на сегодняшний день продолжает действовать 9 очагов природных пожаров в Учалинском, Белорецком, Зилаирском, Бурзянском, Абзелиловском районах. Из них локализовано 6 очагов. Только за минувшие сутки зарегистрировано 7 новых очагов природных пожаров на площади 4,9 га, за сутки ликвидировано 7 очагов на площади 364,6 га. «Таких лесных пожаров не наблюдалось с 2010 года — тогда возникло 608 пожаров на площади 11,6 тыс. га», — сказал сегодня на оперативном совещании в Правительстве РБ министр лесного хозяйства Марат Шарафутдинов.

4 класс пожароопасности объявлен в Альшеевском, Архангельском, Белебеевском, Буздякском, Дюртюлинском, Зилаирском, Кушнаренковском, Стерлибашевском, Туймазинском, Чекмагушевском, Чишминском районах, 5 класс пожароопасности — в Хайбуллинском, Кугарчинском, Куюргазинском, Мелеузовском, Стерлитамакском, Федоровском районах.