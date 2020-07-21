Россельхозбанк в Башкирии увеличит размер стипендии в 2020-2021 учебном году

В год собственного 20-летнего юбилея Россельхозбанк принял решение о расширении мер поддержки талантливых студентов аграрных вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, на 2020-2021 учебный год.

Опыт реализации банком стипендиальной программы в 2019-2020 учебном году показал весомую роль поддержки талантливых студентов, обучающихся по наиболее важным специальностям сельскохозяйственной отрасли и формирования резерва кадров АПК из числа наиболее успешных студентов.

Башкирский филиал Россельхозбанка с Башкирским аграрным университетом связан прочным сотрудничеством с 2007 года. Около 300 выпускников университета успешно трудятся в Россельхозбанке, в том числе, 25 выпускников вуза в разные годы поднимались здесь по карьерной лестнице до руководящих позиций. В 2019 – 2020 учебном году и стипендию Россельхозбанка получают 5 лучших студентов университета.

«Мы понимаем, что в человеческий капитал надо инвестировать в первую очередь, и стараемся поддерживать лучших студентов университета, чтобы помочь в их профессиональной реализации, — рассказал директор Башкирского филиала Россельхозбанка Алексей Самсонов . — Мы уверены, что в стенах башкирского вуза – одного из крупнейших сельскохозяйственных центров аграрного образования и науки страны – молодые люди получат максимально возможные знания и навыки для дальнейшего удачного старта в профессии».

«Мы признательны нашим партнерам за ту поддержку, которую они оказывают талантливым студентам и молодым ученым Башкирского государственного аграрного университета. Данные стипендии являются не только хорошим стимулом раскрытия интеллектуального потенциала обучающихся, но и прекрасным подспорьем для будущих специалистов в покорении профессиональных высот агропромышленного комплекса республики и страны», — отметил ректор ФГБОУ ВО «Башкирский Государственный аграрный университет» Илдар Габитов.

С 1 сентября 2020 года количество стипендиатов Россельхозбанка в регионах будет увеличено на 39% и составит 396 студентов, будет повышен размер ежемесячной стипендии банка на 25% и составит 12 500 рублей в месяц.

Стипендиальная программа банка предназначена для материальной поддержки талантливых студентов аграрных вузов и формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса.