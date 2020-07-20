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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе молодой бармен пляжа «Солнечный» спас двоих утопающих

ОБЩЕСТВО
Фото: личный архив Максима Попова

В Уфе молодой бармен пляжа «Солнечный» спас двоих утопающих Фото: личный архив Максима Попова

В одночасье 21-летний бармен уфимского пляжа «Солнечный» Максим Попов стал героем. Молодой человек ранним утром 20 июля спас двух утопающих в реке Белой.

«В семь утра я протирал стойку бара. Ко мне подбежала официантка с криками: «Там человек тонет!» Я даже думать не стал, перепрыгнул стойку, пока бежал, скидывал с себя одежду, выбросил телефон и прыгнул в воду», — рассказывает Максим.

Девушка была ближе к берегу, поэтому герою удалось ее подтолкнуть, чтобы она достала ногами дно, а вот с мужчиной пришлось сложнее. Он начал захлебываться и наваливаться на бармена, топить его.

«Он был больше меня по весу и я, если честно, уже испугался. В один момент я просто крикнул на него, попросив успокоиться. Взял его за руку и дотащил до берега», — вспоминает герой.

По словам Максима, на берегу Белой оставалось человек восемь, но никто не кинулся помогать утопающим. Пострадавшими оказались гости столицы Башкирии из Индии. Компания иностранцев отмечала на пляже день рождения одного из друзей, спиртное они не употребляли.

«Кто вызвал скорую, я даже не знаю. Главное, что передал пострадавших медикам в сознании. Все обошлось. Я еще переживал, что у меня там бар пустует и нужно возвращаться на работу. Так и сделал», — рассказал агентству «Башинформ» Максим Попов.

Спасенные граждане Индии не успели поинтересоваться, как зовут их спасителя, и отблагодарить его. Но Максим говорит, что это не важно.

«Мама очень переживала, когда узнала. Вся в слезах была. Но я жив и люди спасены», — сказал бармен.

Парень приехал в Уфу из Межгорья, и куда пойдет работать после сезонной работы барменом, пока не знает.

«Я хотел отслужить в армии и устроиться профессиональным спасателем. Но мой диагноз порок сердца не позволяет мне пойти на службу», — признался герой.

Кстати, возвращаться в родной город Максим не планирует. Останется в столице республики и будет подыскивать подходящую работу и девушку, так как сердце героя пока еще свободно.

В социальных сетях уфимцы просят региональное МЧС отблагодарить отважного молодого человека и вручить награду за спасение утопающих.

Наталья Овчарук
Теги: спасение утопающих, пляж Солнечный
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