Фото: ИА «Башинформ» В Уфе эскиз и место для мемориала «Город трудовой доблести» выберут народным голосованием Фото: ИА «Башинформ»

Макет и место установки в Уфе стелы «Город трудовой доблести» выберут жители. Об этом стало известно на заседании Оргкомитета по специальному проекту «Города трудовой доблести» партии «Единая Россия».

Сообщается, что эскиз и место установки стелы жители республики смогут выбрать с помощью голосования на сайте проекта.

«Мы объявили конкурс. В нем приняли участие известные архитекторы города. На заседании оргкомитета было представлено 15 макетов, из которых мы выберем 5 для дальнейшего голосования. Оно пройдет на сайте регионального отделения партии. Любой житель республики сможет ознакомиться с местами, с макетами и выбрать полюбившийся им вариант», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии Рустем Бикметов.

В заседании приняли участие представители промышленных предприятий, ветеранских организаций, представители органов законодательной и исполнительной власти и научного сообщества.

«Было собрано более 1 млн подписей в поддержку трудового вклада, который внес наш народ. Мы отработали очень слаженно, президент страны отметил, что именно в Уфе была организована существенная поддержка», — сказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Указ президента России о присвоении звания 20 российским городам был подписан 2 июля. Уфа и Башкирия собрали самое большое количество подписей граждан в поддержку этой идеи — более 1,2 миллиона.