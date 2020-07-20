Фото: Олег Яровиков Более 50% аттракционов Башкирии прошли техническое обследование и готовы к работе Фото: Олег Яровиков

В Башкирии более половины аттракционов прошли техническое обследование и готовы к работе, сообщил начальник региональной инспекции Гостехнадзора Ринат Галимов.

Всего в республике насчитывается сейчас 4 151 аттракцион, 34 из которых — с высокой степенью потенциального риска. Если раньше их безопасность оставалась на совести руководства парков и муниципалитетов, то с 2018 года выполнение всех требований контролирует Гостехнадзор.

В настоящее время специалисты Гостехнадзора проверяют, насколько безопасны аттракционы для посетителей.

На каждое из развлекательных сооружений оформляется паспорт, сертификат соответствия и акт технического освидетельствования на безопасность.

«Практика показала, что своевременная проверка позволяет исключить случаи детского травматизма и обеспечить безопасность аттракционной техники», — добавил на совещании в правительстве Ринат Галимов.

Между тем, учитывая техническую готовность парков развлечений, глава региона Радий Хабиров уже поручил ведомству совместно с Управлением Роспотребнадзора по Башкирии представить свои предложения по открытию аттракционов, уделив при этом особое внимание обеспечению безопасности.