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Более 50% аттракционов Башкирии прошли техническое обследование и готовы к работе

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Более 50% аттракционов Башкирии прошли техническое обследование и готовы к работе Фото: Олег Яровиков

В Башкирии более половины аттракционов прошли техническое обследование и готовы к работе, сообщил начальник региональной инспекции Гостехнадзора Ринат Галимов.

Всего в республике насчитывается сейчас 4 151 аттракцион, 34 из которых — с высокой степенью потенциального риска. Если раньше их безопасность оставалась на совести руководства парков и муниципалитетов, то с 2018 года выполнение всех требований контролирует Гостехнадзор.

В настоящее время специалисты Гостехнадзора проверяют, насколько безопасны аттракционы для посетителей.

На каждое из развлекательных сооружений оформляется паспорт, сертификат соответствия и акт технического освидетельствования на безопасность.

«Практика показала, что своевременная проверка позволяет исключить случаи детского травматизма и обеспечить безопасность аттракционной техники», — добавил на совещании в правительстве Ринат Галимов.
Между тем, учитывая техническую готовность парков развлечений, глава региона Радий Хабиров уже поручил ведомству совместно с Управлением Роспотребнадзора по Башкирии представить свои предложения по открытию аттракционов, уделив при этом особое внимание обеспечению безопасности.

Галина Бахшиева
Теги: аттракционы
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