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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

55 медиков Башкирии отправятся в Киргизию для помощи в борьбе с коронавирусом

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

55 медиков Башкирии отправятся в Киргизию для помощи в борьбе с коронавирусом Фото: Олег Яровиков

55 медиков Башкирии отправятся в Киргизию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил на оперативном совещании в Правительстве министр здравоохранения региона Максим Забелин. Бригада врачей выедет уже в среду, 22 июля.

В минувшую субботу в республику вернулась группа врачей, отработавших в Амурской области более трёх недель.

Ранее башкирские медики ездили в Карачаево-Черкесию.

По данным портала coronavirus-control.ru, на сегодняшний день в Киргизии зафиксировано свыше 27 тысяч случаев заражения COVID-19. Погибло от инфекции более тысячи человек. Кыргызстан занимает 55 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Гульфия Акулова
Теги: коронавирус
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