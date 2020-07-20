Фото: Олег Яровиков 55 медиков Башкирии отправятся в Киргизию для помощи в борьбе с коронавирусом Фото: Олег Яровиков

55 медиков Башкирии отправятся в Киргизию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил на оперативном совещании в Правительстве министр здравоохранения региона Максим Забелин. Бригада врачей выедет уже в среду, 22 июля.

В минувшую субботу в республику вернулась группа врачей, отработавших в Амурской области более трёх недель.

Ранее башкирские медики ездили в Карачаево-Черкесию.

По данным портала coronavirus-control.ru, на сегодняшний день в Киргизии зафиксировано свыше 27 тысяч случаев заражения COVID-19. Погибло от инфекции более тысячи человек. Кыргызстан занимает 55 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.