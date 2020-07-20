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20 июля Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

МЧС предупреждает жителей Башкирии о грозах, ливнях и шквалистом ветре

ОБЩЕСТВО

По данным регионального МЧС, с сегодняшнего вечера и завтра, 21 июля, в течение дня в республике ожидаются кратковременные дожди, грозы, ливни в ночные часы по северо-востоку региона.

Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду, при грозе возможно шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в ночь с 20 на 21 июля составит от +13 до +18 градусов. Днём будет от +24 до +29 градусов, в южных районах воздух прогреется до +34 градусов.

Местами в южных районах сохранится чрезвычайный класс пожароопасности.

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС, погода
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