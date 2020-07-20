Фото: Личный архив Выпускница из Уфы раскрыла секреты сдачи ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов Фото: Личный архив

17-летняя выпускница 156-й уфимской школы Алина Каюмова — одна из 11 стобалльников ЕГЭ по русскому языку первого потока со всей Башкирии. Одиннадцатиклассница, узнав о своем достижении, была удивлена, даже попросила организаторов перепроверить результаты. Оказалось, что у девушки действительно 100 баллов.

«Я не рассчитывала прямо на 100 баллов, но в глубине души, конечно же, хотелось», — призналась агентству «Башинформ» Алина Каюмова.

Выпускница собирается поступать в уфимский или казанский вуз по специальности «прикладная математика и информатика». Тем не менее, гуманитарные предметы девушка любит и с самого начала осознавала, что без хорошего балла по русскому языку поступить в престижный университет не получится. Именно поэтому Алина в течение года плотно занималась с учителями и репетиторами.

«Мне пришлось практически полностью забросить все свои хобби — фитнес и чтение. Классические произведения, кстати, помогли мне в написании сочинения на тему «Как искусство влияет на жизнь человека», — говорит одиннадцатиклассница.

Любовь к русскому языку и литературе, по словам Алины Каюмовой, ей привил учитель из Нефтекамска, откуда она переехала накануне выпускных классов.

Одноклассники и педагоги 156-й школы Уфы встретили стобалльницу овациями. Говорили, что Алина этого достойна.

«Главное в подготовке к ЕГЭ — правильно мотивировать себя, идти к своей цели. Каждый день вспоминать, ради чего ты это делаешь и что в будущем у тебя будет хорошее образование, и ты станешь достойным человеком», — дает совет будущим выпускникам стобалльница.

Сейчас девушка с нетерпением ждет результатов ЕГЭ по математике и скромно признается, что не рассчитывает на высший балл, но в глубине души надеется.