В Башкирии издали книгу об истории легендарного совхоза-техникума «Зилаирский»

авторы-составители книги Ирек Бикметов и Зульфия Сафина



В городе Сибае, в местной типографии только что увидела свет книга «Зилаирская летопись. История легендарного совхоза. Судьбы». Она посвящена 90-летию ордена Ленина совхоза-техникума «Зилаирский» и 100-летию Республики Башкортостан. Авторами-составителями являются журналисты — краевед, кандидат сельскохозяйственных наук Ирек Бикметов и директор Баймакской студии телерадиовещания Зульфия Сафина. В целом же над летописью работала редакционная коллегия в составе 20 человек.

«Идея написания книги о крупнейшем в стране совхозе «Зилаирский» не нова. На степных просторах выращивали не только хлеб, на этой земле выросли целые династии энтузиастов. Мы постарались встретиться со старожилами, со многими из которых я знаком по прежней работе в Баймакском районе. Собрали большое количество документов, исторических фактов, старались рассказать о хлеборобах и животноводах. Вероятно, еще не один сборник потребуется, если затронуть образование, здравоохранение, культуру, просветительскую работу. Эти области мы оставили, может, найдутся новые исследователи, — рассказал Ирек Бикметов.

Почти 370 страниц сборника охватывают историю совхоза со дня основания до нынешних дней, в нем размещены статьи о развитии хозяйства и отдельные рассказы о судьбах людей, династиях тружеников. Многих героев публикаций уже нет, но есть их потомки, в том числе в Сибае, которым будет полезно узнать о своих корнях.

«Сборник имеет несколько разделов: «История возникновения совхоза», «О строителях — основателях поселения», «Военные годы», «Герои Великой Отечественной войны и Социалистического Труда», «Руководители совхоза, основные специалисты», «Отдельные отрасли производства», «История 10 отделений совхоза», «День сегодняшний». При чтении испытываешь чувство гордости по безвозвратно ушедшему поколению самоотверженных, крепких как сталь людей, отдавших все силы без остатка для процветания общего дела, для будущих поколений. В книге изложены истории деревень, развитие каждого населенного пункта, представлена биография героев труда, таких, как Риза Яхин, Юрий Моряков, Василий Солонин, Аглям Накеев», — поделилась впечатлениями от прочитанной книги ответственный секретарь Союза журналистов РБ Мавлида Якупова.

Справка

«Город пшеничной индустрии» — так называли Зилаирский совхоз в 30-е годы XX века. Крупнейшее зерновое хозяйство в БАССР было организовано в 1929 году. В полудикий степной край приехали представители из рабочих коллективов Москвы, Ленинграда, Киева и городов Урала. Появились переселенцы-основатели, выходцы из Самарской губернии (ныне Самарской и Саратовской областей) и из Оренбуржья. Для строительства начали привозить камень, заготавливать кирпичи из самана, использовали подручный материал.

Люди разместились в палатках и вагончиках. К началу вспашки имели 46 тракторов, в основном иностранного производства. Первых 80 местных трактористов обучили на двухмесячных курсах. Сюда шли учиться из других населенных пунктов республики, немало было женщин-механизаторов. В январе 1933 года в МТС и совхозах создали политотделы. Начальником политотдела Зилаирского совхоза был назначен башкирский писатель Губай Давлетшин. Были созданы «красные уголки», построены спортплощадки, действовали агитбригады. Издавали газету «Зерновая фабрика», в редакции работали М. Султангазина, Забих Исламгазин и Хадия Давлетшина.

В 1935 году был выращен самый большой урожай в республике. Великая Отечественная война изменила жизнь целинников. Более 600 зилаирцев ушли на фронт, вернулись с победой лишь 297 человек. Воины-зилаирцы на полях сражений показали примеры мужества и отваги, Иван Пименов, Василий Копылов и Иван Полунин стали Героями Советского Союза.

Ушедших на фронт мужчин заменили женщины и подростки. Они сели за руль тракторов и автомашин, давали хлеб фронту. Позднее научный подход сделал более устойчивым производство зерна. В 1988 году в полеводстве работали семь коллективов интенсивного труда — КИТы, благодаря чему хозяйство добилось высокой урожайности. За 83 года существования Зилаирского совхоза выращено 2,5 млн тонн зерна, продано государству 1,5 млн тонн.

Зилаирская земля взрастила трех героев Советского Союза, трех героев Социалистического Труда, кавалеров орденов: Ленина — 28, Трудового Красного Знамени — 42, «Знака Почета» — 33, Октябрьской революции — 4, Трудовой Славы — 12, Дружбы народов — 2; трое удостоились звания заслуженных работников сельского хозяйства РФ, 62 — заслуженных работников РБ, по 12 человек стали обладателями медалей «За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть».