Фото: Ксения Калинина На Башкирию обрушится град - МЧС Фото: Ксения Калинина

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует граждан о неблагоприятном погодном явлении. По данным синоптиков, днем 20 июля местами по республике ожидается град. На телефоны жителей региона от МЧС РБ пришло сообщение-предупреждение.

Сегодня прогнозируются кратковременные дожди, грозы, локально ливни, в юго-восточных районах преимущественно без осадков. Ветер западный умеренный, местами шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха днем составит 23-28, по юго-востоку до 33.