Фото: Олег Яровиков Распространенность коронавируса в Башкирии составляет 156 случаев на 100 тысяч населения Фото: Олег Яровиков

В Башкирии за последние сутки зарегистрирован 41 новый случай заражения COVID-19. Таким образом, общее количество инфицированных составляет 6 348 человек, сообщил глава республиканского Минздрава Максим Забелин.

«Распространенность новой коронавирусной инфекции составляет 156 случаев на 100 тысяч населения. Темп прироста – 0,7%, — уточнил министр. — На стационарном лечении находится 226 человек. Из них в удовлетворительном состоянии – 80, средней степени тяжести – 113, тяжелых – 33 (под ИВЛ – 8). На амбулаторном лечении – 1467».

Справились с новым вирусом с начала пандемии 4 634 жителя Башкирии. За последние сутки выписано 11 пациентов.