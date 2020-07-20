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В Башкирии стали известны обстоятельства пропажи 10-летней Екатерины Столбовой

ОБЩЕСТВО
Фото: группа «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk

В Башкирии стали известны обстоятельства пропажи 10-летней Екатерины Столбовой Фото: группа «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk

В Башкортостане продолжаются поиски пропавшей без вести 10-летней Екатерины Столбовой. Девочку пока не нашли. Напомним, ребенок пропал 19 июля в деревне Усть-Салдыбаш Нуримановского района.

Сестра Екатерины Алена рассказала агентству «Башинформ» обстоятельства пропажи девочки.

«Вчера в районе восьми часов Катя пошла искать сестру, которая рыбачила на берегу Уфимки. Она решила перейти через речку — на ней был спасательный жилет. Сестра увидела только, что кто-то барахтается, и побежала искать помощь. Добежала до неподалёку стоящей машины. Водитель ответил ей, что плавать не умеет, развернулся и уехал. Когда она вернулась обратно, на воде никого не было. Сестра побежала искать подмогу», — сообщила «Башинформу» Алена.

Приметы Екатерины: худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза.

Девочка была одета в розовую футболку, желтую жилетку и цветные шорты.

Всех, у кого есть какая-либо информация о том, где может находиться ребенок, просят сообщать по номеру добровольцев: 8-800-700-54-52 или по телефону экстренных служб — 112.

ИА «Башинформ»
Теги: поиски пропавших
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