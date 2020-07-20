Фото: ИА «Башинформ» Власти Салаватского района Башкирии ответили на вопросы о новом парке в Малоязе Фото: ИА «Башинформ»

Власти Салаватского района Башкирии обещают открыть новый парк культуры и отдыха и бюст генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова в селе Малояз в сентябре 2020 года с участием главы республики Радия Хабирова. Об этом в официальном письме агентству «Башинформ» сообщил руководитель муниципалитета Марс Кашапов.

Также местные власти в опровержение снимкам агентства с места событий [сделаны 10 июля 2020 года – ред.] заверяют, что земляные работы, устройство бортовых камней, покрытий из тротуарной плитки, демонтаж старого и установка нового забора выполнены «в полном объеме» победителем конкурса ООО «Сервис-Строй». Общая сумма контракта составила почти 2,5 млн рублей.

Еще один контракт с этой же компанией заключен 6 декабря 2019 года. Согласно документам, строители должны были провести земельные работы по устройству фундаментов под памятники, кладке стен постаментов, облицовке и т.п. В этом вопросе власти также отчитались о полном выполнении работ.

«В 2020 году установка спортивного оборудования, устройство основания спортивной площадки, установка МАФов, газоны финансируются из местного бюджета. Работы по устройству наружного освещения, установка детского оборудования не были предусмотрены в проектно-сметной документации. Данные работы предполагается выполнить за счет средств местного бюджета в 2021 году», — говорится в официальном письме главы Салаватского района.

Перед тем как строить новый парк в Малоязе, районная администрация спросила жителей о месте его обустройства, а когда было принято решение, имам-мухтасиб Салаватского района провел обряд освещения объекта.

Отметим, что на 17 июля в парке все-таки проводились работы по перекладке тротуарной плитки. По данным руководителя района, это было гарантийное обязательство компании.

«Главный памятник в парке не установлен. Его установка запланирована на конец августа 2020 года. Стелы Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы, Труженикам тыла, воинам-интернационалистам, чернобыльцам, пограничникам установлены в соответствии с проектом. Финансирование объекта строительство проведено в полном объеме», — уточнили районные власти.

Также в парке оборудовали смотровую площадку с видом на реку Юрюзань вместе со скамейками и урнами.