В Уфе 300 объектов войдут в перечень туристического показа

В Уфе триста объектов планируется включить в перечень туристического показа.

Башкультнаследие внесло предложение в администрацию Уфы о включении в перечень наиболее значимых памятников истории и культуры народов Российской Федерации, расположенных в Уфе.

Это Монумент Дружбы, сооруженный в честь 400-летия добровольного присоединения Башкирии к России, Памятник Салавату Юлаеву, здание бывшего Коммерческого училища (Ленина, 61), также объекты культурного наследия регионального значения «Особняк Лаптева» (Гоголя, 27), «Свято-Сергиевский соборный храм» (Бехтерева, 2), «Кафедральный собор Рождества Богородицы» (Кирова, 102) и др.