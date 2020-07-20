Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 71.71

EUR 81.68

20 июля Понедельник

Уфа   °

Молния
19.07.20: всего с COVID-19 - 6307, за сутки - 58 новых заражений, выздоровело 4630 (+11 за сутки), количество умерших - 21
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В десяти районах Башкирии прогнозируется четвертый класс пожароопасности

ОБЩЕСТВО

В лесах Башкирии прогнозируются 4 и 5 класс пожароопасности.

Как сообщает МЧС России по Башкирии, 4 класс пожароопасности ожидается на территории Альшеевского, Архангельского, Белебеевского, Буздякского, Дюртюлинского, Зилаирского, Кушнаренковского, Стерлибашевского, Туймазинского, Чекмагушевского и Чишминского районов.

Пятый класс пожароопасности прогнозируется на территории Хайбуллинского, Кугарчинского, Куюргазинского, Мелеузовского, Стерлитамакского и Федоровского районов Башкирии.

На территории Республики Башкортостан за сутки зарегистрировано 7 очагов природных пожаров на общей площади 4,9 га, за сутки ликвидировано: 7 очагов на общей площади 364,6 га.

Продолжает действовать девять очагов природных пожаров на общей площади 2774,9 га (из них локализовано 6 очагов на площади 2755,9 га) на территории Бурзянского, Белорецкого и Абзелиловского районов.

Всего с начала пожароопасного периода 2020 года возникло 109 очагов природных пожаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 143 очага, уменьшение на 34 очага) на общей площади 3898,89 га (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 1852,87 га, уменьшение на 2046,02 га).

ИА «Башинформ»
Теги: пожары
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии разыскивается 10-летняя Екатерина Столбова
В Башкортостане волонтеры объявили о поиске маленькой девочки. По данным группы «Лиза Алерт. Башкортостан», 10-летняя Екатерина Столбова пропала 19 июля
В Башкирии пропавший у реки 6-летний мальчик погиб
В Башкирии трагически завершили поиски пропавшего у реки Ашкадар 6-летнего мальчика. В группе «Поисково-спасательный отряд «Отклик» «ВКонтакте» днем 19 и
Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общественного питания
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг для ресторанов, столовых и баров. В них включена возможность дистанционного заказа без чаевых. Со
В Башкирии за сутки выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19
В Башкортостане общее количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией достигло 6 307. По данным оперативного штаба стопкоронавирус.рф, за послед
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть