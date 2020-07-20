В десяти районах Башкирии прогнозируется четвертый класс пожароопасности

В лесах Башкирии прогнозируются 4 и 5 класс пожароопасности.

Как сообщает МЧС России по Башкирии, 4 класс пожароопасности ожидается на территории Альшеевского, Архангельского, Белебеевского, Буздякского, Дюртюлинского, Зилаирского, Кушнаренковского, Стерлибашевского, Туймазинского, Чекмагушевского и Чишминского районов.

Пятый класс пожароопасности прогнозируется на территории Хайбуллинского, Кугарчинского, Куюргазинского, Мелеузовского, Стерлитамакского и Федоровского районов Башкирии.

На территории Республики Башкортостан за сутки зарегистрировано 7 очагов природных пожаров на общей площади 4,9 га, за сутки ликвидировано: 7 очагов на общей площади 364,6 га.

Продолжает действовать девять очагов природных пожаров на общей площади 2774,9 га (из них локализовано 6 очагов на площади 2755,9 га) на территории Бурзянского, Белорецкого и Абзелиловского районов.

Всего с начала пожароопасного периода 2020 года возникло 109 очагов природных пожаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 143 очага, уменьшение на 34 очага) на общей площади 3898,89 га (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 1852,87 га, уменьшение на 2046,02 га).