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В России отменяется обязательная изоляция для прибывающих регулярными рейсами

ОБЩЕСТВО

В России с 15 июля 2020 года отменяется изоляция для прибывающих на территорию Российской Федерации регулярными воздушными рейсами из стран, с которыми планируется возобновить воздушное сообщение, сообщает Роспотребнадзор.

Иностранным гражданам нужно предоставить сведения об отрицательном результате исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию.

Если такого документа нет, на сдачу дается три дня после прибытия.

Российским гражданам при регистрации на рейс на портале Госуслуг необходимо будет заполнить специальную форму, в течение трех дней загрузить в нее результаты тестирования.

Отметим, что изоляция для лиц, прибывающих и прибывших из иностранных государств вывозными рейсами, остается в силе.

ИА «Башинформ»
Теги: карантин, изоляция
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