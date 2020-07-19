В Бурзянском районе Башкирии удалось локализовать пожар на территории заповедника

Фото: МЧС РБ







Фото: МЧС РБ

В Бурзянском районе на территории Башкирского государственного заповедника удалось локализовать пожар. По информации МЧС РБ, дальнейшего распространения огня не наблюдается.

«Такого результата удалось добиться благодаря превентивным мероприятиям, а именно, организованного встречного пала по сжиганию горючих материалов на пути распространения огня», — пояснили в ведомстве.

Сейчас площадь активного горения составляет 0,51 га. Сил и средств для ликвидации этого возгорания достаточно.

Еще один очаг горения — возле населенного пункта Саргая — находится на стадии ликвидации. Угроза населенному пункту отсутствует.

Выставленные пожарные посты в Бурзянском районе продолжают окарауливание населенных пунктов в круглосуточном режиме. Также в башкирском государственном природном заповеднике сегодня находится заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов. Ситуацию контролируют соответствующие ведомства.