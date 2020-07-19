Фото: Ксения Калинина Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общественного питания Фото: Ксения Калинина

Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг для ресторанов, столовых и баров. В них включена возможность дистанционного заказа без чаевых. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В пояснительной записке сообщается, что нововведения призваны заменить подзаконные акты, которые потеряют силу в 2021 году.

По данным РИА Новости, заведения общественного питания, по новым правилам, не смогут включать в счет расходы, не связанные со стоимостью товара, то есть чаевые, комиссии и прочее. Потребитель, если это правило будет нарушено, сможет потребовать вернуть уплаченную на эти расходы сумму.

Кроме того, закреплена возможность дистанционного оформления заказа, а также дистанционной жалобы – заведение должно предоставлять клиентам ссылку на электронную книгу отзывов и приложений. Записи из нее смогут удалить только через полгода с даты внесения или, если в тексте содержится ругань, оскорбления или другая запрещенная законом информация.

Заведение общепита также обязано показывать клиентам информацию об услугах, в том числе сведения о содержании в блюдах белков, жиров, углеводов и витаминов.

Контролировать соблюдение новых правил будут специалисты Роспотребнадзора.