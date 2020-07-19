Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает жителей региона о шквалистом усилении ветра до 22 м/с Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятных метеорологических явлениях — местами в регионе 20 июля прогнозируется шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с. Кроме того, ожидаются опасные метеорологические явления — в южных районах и местами по востоку республики чрезвычайный класс пожароопасности.

По данным синоптиков, в понедельник прогнозируется переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, днем локально ливни. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов, днем 24-29, по югу до 33.

На автодорогах ночью и утром местами туман с видимостью 500-1000 метров.

По шкале Бофорта, порывы ветра от 17 до 20 м/с — это «буря». При таком ветре ломаются ветки деревьев. Подобная погода опасна для водных видов транспорта. Порывы ветра от 21 до 24 м/с — это «сильная буря». При таком ветре повреждаются легкие постройки, а также крыши и трубы.