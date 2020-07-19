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Жителей деревни Кулганино предупреждают о росте задымления из-за борьбы с лесным пожаром

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Жителей деревни Кулганино предупреждают о росте задымления из-за борьбы с лесным пожаром Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Жителей деревни Кулганино Бурзянского района Башкирии предупреждают о росте задымления из-за борьбы с лесным пожаром. По словам председателяГоскомитета РБ по ЧС Фарита Гумерова, с северной стороны зоны пожара организован встречный к лесному пожару отжиг для локализации возгорания.

«Это необходимая превентивная мера. Просим с пониманием отнестись к увеличению задымления воздуха. После того как встречный отжиг доберется до зоны лесного пожара дым прекратиться», — сообщил Фарит Гумеров.

В пресс-службе МЧС Башкирии пояснили, что встречный пал для сжигания горючих материалов на пути распространения огня позволит увеличить ширину препятствия, через которое мог бы произойти переброс огня или искр от основного пожара.

Вокруг каждого населенного пункта, где имеется предполагаемая угроза от огня, произведена опашка. Угрозы населенном пунктам нет, подчеркнули в МЧС РБ. На сегодняшний день из пяти очагов пожара в Бурзянском районе один пожар около деревни Кильдигулово полностью ликвидирован, а один пожар возле деревни Саргая локализован.

В тушении пожара задействовано 352 человека и 103 единицы техники.

Как информировало агентство «Башинформ», продолжаются работы по тушению лесного пожара в Бурзянском районе. Площадь возгорания составляет 208,7 га. По состоянию на 19 июля увеличена группировка сил и средств, задействованных в тушении природного пожара, до 352 человек и 103 единиц техники

ИА «Башинформ»
Теги: лесной пожар
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