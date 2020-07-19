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19.07.20: всего с COVID-19 - 6307, за сутки - 58 новых заражений, выздоровело 4630 (+11 за сутки), количество умерших - 21
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В Башкирии зарегистрирована 21-я смерть от COVID-19: пациент болел бронхиальной астмой

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии зарегистрирована 21-я смерть от COVID-19: пациент болел бронхиальной астмой Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане, по данным оперштаба, за сутки количество погибших от новой коронавирусной инфекции увеличилось на одного человека. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Министерства здравоохранения РБ, от COVID-19 скончался 66-летний мужчина – житель города Октябрьского.

По данным министерства, у пациента было сопутствующее осложнение — острая легочно-сердечная недостаточность на фоне тяжелого течения гормонозависимой бронхиальной астмы.

В Башкортостане общее количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией достигло 6 307 (+58 за сутки). Всего с начала пандемии выздоровели 4630 человек, 11 — за последние сутки. На лечении остаются 1656 человек, 225 — в стационарах, 1431 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении. На сегодняшний день общее количество умерших от COVID-19 составляет 21 человек.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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