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В Башкирии Евгений Кустов уходит с должности главврача Белорецкой больницы

ОБЩЕСТВО
Фото: Евгений Кустов, Fb

В Башкирии Евгений Кустов уходит с должности главврача Белорецкой больницы Фото: Евгений Кустов, Fb

В Башкирии главврач Белорецкой центральной районной клинической больницы Евгений Кустов попрощался с Белорецком и коллегами. О том, что он уходит с руководящей должности медучреждения, медик написал на своих страницах в соцсетях.

«Язык не поворачивается, сказать Белорецку: «Прощай». Скажу: «До свидания!». Еще не раз сюда приеду, и буду приезжать, наверное, часто. Здесь мой родной дом. И этим всё сказано. 11 лет в Белорецкой больнице научили меня многому. Сказать, что я благодарен коллективу — ничего не сказать. Без коллег, их доверия, поддержки, критики, помощи ничего хорошего в моей работе, наверное бы, не было. Так что, дорогие мои белорецкие врачи: «Спасибо». 99% сделанного за эти годы в БЦРКБ — это ваша заслуга», — поблагодарил коллег за годы продуктивной работы Евгений Кустов.

Он поздравил белоречан с Днем города, пожелав им добра и здоровья.

В комментариях подписчики буквально завалили врача вопросами, куда он уезжает, где будет работать. Агентство «Башинформ» также запросило у Евгения Кустова и у пресс-службы Минздрава РБ информацию по поводу нового места работы.

Пока известно одно, что врач остается в Башкирии.

Как сообщалось ранее, в начале июля в Уфу вернулись 17 медиков из Башкирии, в их числе и Евгений Кустов, которые находились в служебной командировке в Карачаево-Черкесской республике. Они помогали своим коллегам организовать лечебный процесс в больницах, специализирующихся на лечении коронавируса. Врачи из Башкирии были удостоены государственных наград. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов вручил Руслану Гумерову, Салавату Умутбаеву, Евгению Кустову, Константину Золотухину звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии».

Напомним, Евгений Кустов в мае исполнял обязанности главного врача РКБ имени Г.Г. Куватова в Уфе.

ИА «Башинформ»
Теги: медицина, главврач
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