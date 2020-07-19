Фото: Ксения Калинина На въездах в Уфу 19 июля будут дежурить экипажи ГИБДД и эвакуаторы Фото: Ксения Калинина

Из-за большого потока автомобилей, возвращающихся в город уфимцев, с 15.00 часов 19 июля на всех въездах в Уфу будут дежурить экипажи ГИБДД совместно с эвакуаторами. По данным мэрии, дежурство организовано для того, чтобы при возникновении ДТП в кратчайшие сроки освободить проезжую часть.

Также на новом Бельском мосту на реверсивном светофоре с 14.00 часов дополнительно включится одна полоса на въезд в город к трём действующим.