МЧС Башкирии предупредило о шквалистом усилении ветра
МЧС Башкирии предупредило о шквалистом усилении ветра Фото: ИА «Башинформ»
19 июля в Башкирии резко изменится характер погоды. Региональное управление МЧС предупредило о шквалистом усилении ветра. Местами порывы будут достигать 17-22 м/с.
Также в воскресенье ожидаются кратковременные, в некоторых районах республики ливни, грозы и град.
«Температура воздуха ночью 17-22°, в горных районах до 12°, днем 27-32°, по югу до 37°. На отдельных участках автодорог видимость в явлениях 1-2 км», — уточняется в официальном сообщении ведомства.