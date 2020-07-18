Минздрав РФ сообщил о сроках второй волны заболеваемости COVID-19

Вторая волна заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России ожидается осенью. Об этом сообщил главный инфекционист министерства здравоохранения Владимир Чуланов. По данным профессора, рост будет связан с формированием школьных, студенческих и рабочих коллективов.

«Народ вернется из отпусков. Это всегда приводит к тому, что растёт заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — сказал Чуланов «Интерфаксу».

По данным оперативного штаба, в России на 18 июля зарегистрировано 765 437 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Погибли — 12 247 человек.