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В Башкирии на территории геопарка ЮНЕСКО поселилась стая лебедей-шипунов

ОБЩЕСТВО
Фото: Алис Гайнетдинов

В Башкирии на территории геопарка ЮНЕСКО поселилась стая лебедей-шипунов Фото: Алис Гайнетдинов

Фотографу-любителю из Салаватского района Башкирии Алису Гайнетдинову удалось стать автором редкого снимка. На водоеме у подножия горы Бейектау, которая находится на территории геопарка «Янгантау», недавно вошедшего в глобальное наследие ЮНЕСКО, поселилась стая лебедей-шипунов. Об этом сообщает газета «На земле Салавата».

Сейчас местные ценители природы стараются оберегать новых жителей района, чтобы как можно дольше любоваться на их красоту.

ИА «Башинформ»
Теги: лебеди-шипуны, геопарк, ЮНЕСКО
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