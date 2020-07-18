Фото: Алис Гайнетдинов В Башкирии на территории геопарка ЮНЕСКО поселилась стая лебедей-шипунов Фото: Алис Гайнетдинов

Фотографу-любителю из Салаватского района Башкирии Алису Гайнетдинову удалось стать автором редкого снимка. На водоеме у подножия горы Бейектау, которая находится на территории геопарка «Янгантау», недавно вошедшего в глобальное наследие ЮНЕСКО, поселилась стая лебедей-шипунов. Об этом сообщает газета «На земле Салавата».

Сейчас местные ценители природы стараются оберегать новых жителей района, чтобы как можно дольше любоваться на их красоту.