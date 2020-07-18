Фото: ИА «Башинформ» Жителей Башкирии просят воздержаться от поездок в лес Фото: ИА «Башинформ»

Минлесхоз Башкирии призывает жителей республики воздержаться от посещения лесов. С установлением аномально жаркой погоды на территории Башкортостана в лесном фонде сохраняются 4-5 классы пожарной опасности.

Из-за отсутствии дождей с апреля по июль в горно-лесной зоне и в районах Зауралья республики образовалась почвенная засуха и суховеи.

Кроме того, со второй декады июля в районах Зауралья активизировались грозовые разряды, что привело к резкому увеличению количества лесных пожаров.

На территории Абзелиловского, Белорецкого, Бурзянского, Зилаирского, Учалинского районов в период с 13 по 17 июля зарегистрировано 48 лесных пожаров на общей площади 636 га. Из-за гроз возникло 35 пожаров, или 41 процент от общего количества возгораний.

В связи с этим, Минлесхоз РБ призывает жителей и гостей республики воздержаться от туристических поездок в лесные массивы вблизи действующих пожаров, чтобы обезопасить себя от отравлений продуктами горения и задымленности, сохранить жизнь и здоровье, а туроператорам рекомендует корректировать свои маршруты для обеспечения безопасности туристов.

В случае ухудшения пожарной обстановки в лесах Минлесхозом РБ может быть введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.