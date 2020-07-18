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18.07.20: всего с COVID-19 - 6249, за сутки - 55 новых заражений, выздоровело 4627 (+55 за сутки), количество умерших - 20
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В Башкирии за последние сутки выявлено 55 новых случаев заражения COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии за последние сутки выявлено 55 новых случаев заражения COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии общее число инфицированных COVID-19 достигло 6 249. По данным оперативного штаба стопкоронавирус.рф, за последние сутки в республике выявлено 55 новых случаев заражения. В данный момент болеют 1602 человека.

Также в оперштабе уточнили количество выписанных с выздоровлением. За последние сутки 55 человек получили подтверждение о том, что вирус побежден.

За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 6 234 в 84 регионах, из них 1 522 случая (24,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом зарегистрировано 765 437 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 546 863. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 490 человек.

С начала пандемии в Башкирии погибшими от коронавируса числятся 20 человек, по стране – 12 247 (+124 человека за сутки).

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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