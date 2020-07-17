В Башкирии создадут межведомственную комиссию по распространению социальной рекламы
В Башкирии создадут межведомственную комиссию по вопросам распространения социальной рекламы и наружного информационного оформления территорий.
Соответствующее постановление подписал глава Башкирии Радий Хабиров. Документ опубликован на официальном правовом интернет-портале.
В состав комиссии вошли: заместитель премьер-министра Правительства Башкирии Фанур Ягафаров, руководитель Агентства печати и СМИ Максим Ульчев, а также руководители профильных министерств и ведомств.
Комиссия будет координировать распространение социальной рекламы и рекламы, направленной на привлечение внимания жителей к проводимым в Башкирии соревнованиям, выставкам, ярмаркам и другим социально-значимым мероприятиям.