В Башкирии создадут межведомственную комиссию по распространению социальной рекламы

Комиссия будет координировать распространение социальной рекламы и рекламы, направленной на привлечение внимания жителей к проводимым в Башкирии соревнованиям, выставкам, ярмаркам и другим социально-значимым мероприятиям.

В состав комиссии вошли: заместитель премьер-министра Правительства Башкирии Фанур Ягафаров, руководитель Агентства печати и СМИ Максим Ульчев, а также руководители профильных министерств и ведомств.

В Башкирии создадут межведомственную комиссию по вопросам распространения социальной рекламы и наружного информационного оформления территорий.

ИА «Башинформ»

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