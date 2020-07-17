Фото: Дмитрий Шаталин В мэрии сообщили, зачем на всех выездах из Уфы дежурят экипажи ГИБДД и эвакуаторы Фото: Дмитрий Шаталин

В Уфе предпринимаются меры для облегчения дорожной ситуации на всех выездах из города. По данным пресс-службы мэрии, с 13.00 часов 17 июля на всех выездах из города дежурят экипажи ГИБДД и эвакуаторы. Дежурство организовано для того, чтобы при возникновении дорожного происшествия оперативно освободить проезжую часть.

Кроме того, сегодня с 11.00 часов все реверсивные светофоры на Бельском мосту работают на выезд из столицы республики. Городским службам поручено временно приостановить работы на всех выездах из Уфы, не парковать коммунальную технику на проезжей части.

В пятницу, как известно, многие жители спешат покинуть знойный город и выехать на природу, к водоемам, в сады. В администрации призывают автомобилистов соблюдать ПДД и дистанцию, чтобы не допускать автоаварии, которые способны усугубить дорожную ситуацию.