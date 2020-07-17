В Башкортостане в рамках проекта «Карта заботы» раздадут 1000 продуктовых наборов

В Башкортостане волонтеры «Единой России» продолжают оказывать продуктовую помощь нуждающимся жителям. Третья волна продуктовой помощи пройдет в рамках нового проекта «Карта заботы».

«Помощь будут получать те, кто особо остро в ней нуждается. Проект носит адресный характер. В «Карту заботы» обязательно войдут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, малоимущие семьи, одиноко проживающие пенсионеры, обучающиеся дети-сироты, лица без определенного места жительства, безработные малоимущие и те, кто попал в трудную жизненную ситуацию, такую как сгоревшее в пожаре жилье или трагическая гибель кормильца и другие», — прокомментировал руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

В эту волну будет роздано 1000 продуктовых наборов. Финансовую помощь в приобретении оказали Башпотребсоюз и ОА «Башкирская содовая компания». В состав коробки входит чай, различные крупы, макаронные изделия, консервы, сахар, сгущенка, подсолнечное масло, печенье и кисель.

Напомним, акция «Продукты Башкортостана. С заботой о вас» стартовала в республике в конце апреля. Тогда проект был призван помочь жителям Башкортостана в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Теперь помощь становится более адресной.