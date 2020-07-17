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«Башкирская медь» празднует День металлурга и 15-летие со дня основания предприятия

ОБЩЕСТВО

В ООО «Башкирская медь» началось празднование Дня металлурга и 15-летия со дня основания предприятия.

Накануне профессионального праздника Дня Металлурга сотрудники ООО «Башкирская медь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) получили заслуженные награды – почетные грамоты и благодарственные письма министерства промышленности Башкирии, УГМК, администрации Хайбуллинского района, предприятия, а также серебряные нагрудные знаки.

Поздравить сотрудников «Башкирской меди» приехали работники Акъярского дома культуры.

Сотрудники предприятия однозначно заслужили этот праздник, ведь по итогам полугодия все плановые показатели предприятия выше нормы. С начала года добыто более 400 тысяч тонн руды. На обогатительной фабрике переработано более 550 тысяч тонн руды, выпущено более 46 тысяч тонн медного концентрата. Цинкового концентрата произведено почти 10 тысяч тонн. Выполняется большой объем горно-проходческих работ и капитального строительства надшахтных объектов.

Отметим, что все мероприятия проходят с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

ИА «Башинформ»
Теги: Башкирская медь
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