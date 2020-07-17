Доклад о состоянии законодательства в Башкортостане опубликован на башкирском языке

Доклад о состоянии законодательства в Республике Башкортостан в 2019 году переведен на башкирский язык и опубликован на официальном сайте Государственного Собрания республики. Желающие могут ознакомиться с ним по ссылке﻿.

«Доклад о состоянии законодательства готовится парламентом ежегодно, – прокомментировал председатель Госсобрания Республики Башкортостан Константин Толкачев. – С 2014 года мы реализуем практику его публикации не только на русском, но и на башкирском языке. Это способствует развитию и сохранению государственных языков республики. Опыт показывает, что доклад о состоянии законодательства, переведенный на башкирский язык, востребован в первую очередь депутатами муниципальных образований всех уровней, журналистами национальных СМИ, преподавателями и учащимися учебных заведений, где обучение ведется на башкирском языке. Кроме того, изданием интересуются жители республики».

В докладе аккумулированы итоги деятельности Государственного Собрания за предыдущий год, представлена информация не только о новациях законодательства по профилю деятельности всех восьми парламентских комитетов, но и о работе депутатского корпуса республики над совершенствованием федерального законодательства.

В докладе также отражены перспективы развития республиканского законодательства, планы работы депутатского корпуса в 2020 году, меры по реализации задач, поставленных перед парламентом в Послании Главы республики Государственному Собранию. Доклад также содержит статистические, информационно-аналитические материалы о деятельности парламента.