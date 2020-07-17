Фото: ГИБДД Уфы В Уфе пьяный «в стельку» водитель вез троих детей домой без прав Фото: ГИБДД Уфы

Подозрительный автомобиль «Хендай Акцент» дорожные полицейские остановили на трассе Уфа — Оренбург. Инспекторы во время проверки документов почувствовали запах алкоголя и поняли, что 38-летний водитель разговаривает невнятно.

«Автоинспекторы провели освидетельствование водителя с помощью алкотестера. В парах выдыхаемого воздуха прибор алкотестер показал 1,655 мг/л (миллиграмм на литр воздуха)», — сообщили в уфимском отделе ГИБДД.

Известно, что в салоне легкового автомобиля находилось трое детей, а водитель не имел права садиться за руль, так как не имел соответствующей категории удостоверения.

38-летнему уфимцу грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. За второе нарушение ему грозит административный штраф от 5 000 до 15 000 рублей.