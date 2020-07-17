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Уроженка Дуванского района Башкирии стала руководителем крупного международного проекта

ОБЩЕСТВО
Фото: Из личного архива Надежды Явдолюк

Уроженка Дуванского района Башкирии стала руководителем крупного международного проекта Фото: Из личного архива Надежды Явдолюк

Надежда Явдолюк – исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», единственной профессиональной награды в России, присуждаемой авторам лучших проектов в области развития общественных связей и маркетинга.

За ее плечами — работа журналистом «районки», факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, стажировка в «Комсомольской правде», многолетний труд в «Московском комсомольце», создание первого российского ньюс-леттера «Мир PR». Работала в известном агентстве «Михайлов и Партнеры», «Корпорации «Я», «ИМА-Консалтинг», создавала «Вестник Торгово-промышленной палаты РФ» совместно с редакцией журнала «Эксперт», имеет также опыт работы пресс-секретарем президента ТПП РФ Евгения Примакова, директором департамента компании «Техснабэкспорт» госкорпорации «Росатом», преподавательской деятельности в МГУ.

В качестве исполнительного директора Национальной премии «Серебряный Лучник» Надежда уже 25 лет аккумулирует опыт профессионалов России в области коммуникаций, включая их достижения в 12-томную издательскую серию «50 лучших проектов». Это хрестоматия отечественных коммуникационных практик – профессии XXI века. При этом долгий путь от студентки, журналиста до исполнительного директора престижной российской премии не стер ярких впечатлений детства, не разрушил памяти о своих корнях, о родном Дуванском районе Башкирии, которую Надежда считает самой красивой и родной землей. О том, как девушке из затерянного в Уральских горах села довелось стать руководителем одного из крупнейших международных проектов — читайте в беседе с Надеждой Явдолюк (Ожеговой) в рубрике «Земляки».

Гульчачак Ханнанова
Теги: земляки, серебряный лучник
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