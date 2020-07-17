В Башкирии конкурс «Трезвое село» охватит не менее 50% населённых пунктов в каждом районе

Фото: Олег Яровиков









Фото: Олег Яровиков

В Уфе состоялось онлайн-заседание организационного комитета по подготовке и проведению республиканского конкурса «Трезвое село 2020 года» под председательством вице-премьера правительства РБ Ленары Ивановой. Как ранее сообщал «Башинформ», призовой фонд будет увеличен в 2020 году в 10 раз.

«При подведении итогов конкурса 2019 года глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, оценивая важность и масштабность конкурса, предложил увеличить его призовой фонд в 2020 году в 10 раз. Это еще раз подчеркивает актуальность и важность данного конкурса» – отметила Ленара Иванова.

Председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова рассказала об изменениях в положении конкурса. Так, в 2020 году планируется охватить большее количество деревень – не менее 50% населённых пунктов в каждом районе. В целях справедливой оценки населенных пунктов, имеющих разный количественный состав населения, итоги конкурса будут подведены с учетом деления населенных пунктов на следующие категории:

— крупные — с населением свыше 3 тыс. чел.

— большие — от 1 до 3 тыс. чел.

— средние — от 0,2 до 1 тыс. чел.

— малые — менее 0,2 тыс. чел.

Таким образом, определяются 12 победителей конкурса по четырем категориям. Победителям присуждаются дипломы Правительства Республики Башкортостан, а также сертификаты на право включения в программы благоустройства населенных пунктов Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан и Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству.

Мероприятия по организации самого конкурса осуществляется за счет средств гранта главы Республики Башкортостан.

С 20 июля начинается прием заявок на муниципальный этап, с 1 августа стартует республиканский конкурс «Трезвое село 2020 года», в связи с этим необходимо привлечь к участию на муниципальном этапе максимальное количество населенных пунктов», — отметила Эльвира Аиткулова.

В рамках конкурса «Трезвое село — 2019» проходила акция «Горячая линия», где оказывалась консультационная помощь жителям сёл и деревень. По завершении заседания благодарственными письмами Исполкома МСОО ВКБ за плодотворную работу были награждены участники акции «Горячая линия»: член исполкома ВКБ Марсель Туйгунов, врач-нарколог высшей категории, кандидат медицинских наук Айдар Рахматуллин, заведующий дневным стационаром № 1 Республиканского клинического психотерапевтического центра, врач-психотерапевт Ильгиз Байков, врач психиатр-нарколог диспансерно-поликлинического отделения Республиканского наркологического диспансера Диляра Сафина, врач-психиатр-нарколог Ромул Юсупов, медицинский психолог ГБУЗ РБ Стерлитамакская психиатрическая больница Наталья Мустафина.