Фото: пресс-служба главы Башкортостана В Уфе через месяц откроется новый корпус Республиканского онкодиспансера Фото: пресс-служба главы Башкортостана

В Уфе через месяц состоится долгожданное открытие нового корпуса Республиканского онкодиспансера. Об этом на «Здравчасе» сообщил министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин. Проектирование нового корпуса было начато еще в 2012 году. Площадь девятиэтажного здания составляет более 20 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся стационар на 240 коек, поликлиника на 450 посещений в смену, отделения лор-онкологии, гинекологии, урологии, маммологии, торакоабдоминальное отделение. Проектная стоимость объекта – 1,7 млрд рублей.

Введение в строй нового корпуса онкодиспансера, а также открытие Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) должно улучшить ситуацию с онкозаболеваниями. Отметим, что за минувшие полтора года ЦАОПы открылись в Кумертау, Нефтекамске, Октябрьском, Стерлитамаке, Белорецке, Белебее и Уфе.

Сегодня рак занимает в регионе второе место в списке причин смертей с долей общего числа умерших порядка 15 процентов.

«Дополнительно в рамках нацпроекта «Здравоохранение» мы открываем в муниципалитетах филиалы лекарственной терапии для лечения онкобольных, – сообщил Максим Забелин. – Только в июле ввели в общей сложности 100 коек в Белебее, Месягутово, Нефтекамске и Сибае. Это позволяет пациентам лечиться по месту жительства, не испытывая трудностей с переездом в Уфу»

«Мы повышаем доступность оказания высокотехнологичной медицинской помощи для жителей республики, – отметил Радий Хабиров. – Работу надо продолжать и в других сферах, например, в стоматологии. В рамках нашего проекта «Взлетай!» мы организовали в крупных школах стоматологические кабинеты. Надо, чтобы 1 сентября все они были готовы к приему учеников».

Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что с 1 августа в республике готовы возобновить работу мобильные поезда здоровья, которые отправятся в отдалённые населённые пункты. Глава Башкортостана уточнил, что это будет возможно при благоприятной эпидемиологической ситуации.