Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 71.23 ↑

EUR 81.23 ↓

17 июля Пятница

Уфа   °

Молния
16.07.20: всего с COVID-19 - 6134, за сутки - 57 новых заражений, выздоровело 4324 (+73 за сутки), количество умерших - 20
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе через месяц откроется новый корпус Республиканского онкодиспансера

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба главы Башкортостана

В Уфе через месяц откроется новый корпус Республиканского онкодиспансера Фото: пресс-служба главы Башкортостана

В Уфе через месяц состоится долгожданное открытие нового корпуса Республиканского онкодиспансера. Об этом на «Здравчасе» сообщил министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин. Проектирование нового корпуса было начато еще в 2012 году. Площадь девятиэтажного здания составляет более 20 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся стационар на 240 коек, поликлиника на 450 посещений в смену, отделения лор-онкологии, гинекологии, урологии, маммологии, торакоабдоминальное отделение. Проектная стоимость объекта – 1,7 млрд рублей.

Введение в строй нового корпуса онкодиспансера, а также открытие Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) должно улучшить ситуацию с онкозаболеваниями. Отметим, что за минувшие полтора года ЦАОПы открылись в Кумертау, Нефтекамске, Октябрьском, Стерлитамаке, Белорецке, Белебее и Уфе.

Сегодня рак занимает в регионе второе место в списке причин смертей с долей общего числа умерших порядка 15 процентов.

«Дополнительно в рамках нацпроекта «Здравоохранение» мы открываем в муниципалитетах филиалы лекарственной терапии для лечения онкобольных, – сообщил Максим Забелин. – Только в июле ввели в общей сложности 100 коек в Белебее, Месягутово, Нефтекамске и Сибае. Это позволяет пациентам лечиться по месту жительства, не испытывая трудностей с переездом в Уфу»
«Мы повышаем доступность оказания высокотехнологичной медицинской помощи для жителей республики, – отметил Радий Хабиров. – Работу надо продолжать и в других сферах, например, в стоматологии. В рамках нашего проекта «Взлетай!» мы организовали в крупных школах стоматологические кабинеты. Надо, чтобы 1 сентября все они были готовы к приему учеников».
Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что с 1 августа в республике готовы возобновить работу мобильные поезда здоровья, которые отправятся в отдалённые населённые пункты. Глава Башкортостана уточнил, что это будет возможно при благоприятной эпидемиологической ситуации.

Азат Гиззатуллин
Теги: онкодиспансер, Здравчас
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии в ближайшие выходные прогнозируются ливни, грозы, сильный ветер и град
На территории Башкортостана с 10 июля наблюдается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 5-9 градусов, в
От «дикарей» до нудиста: в Уфе на реке Белой в рейде с участием журналистов было жарко
Обжигающие солнечные лучи, манящая теплая вода рек Белой и Уфы, скоростной катер, ветер в лицо, и здесь же - битком забитый пляж «Солнечный», кишащие пья
Жителей Уфы предупреждают о дезинфекции центральных улиц в ночное время
16 июля в Уфе продолжится обработка улично-дорожной сети. Она проводится в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции совместно с Це
В Башкирии опубликованы первые результаты ЕГЭ: 20 выпускников набрали 100 баллов
20 выпускников из Башкирии набрали 100 баллов по ЕГЭ. Первые результаты огласили в Минобре республики. В ведомстве отметили, что результаты ЕГЭ по геогра
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть