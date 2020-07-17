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В Башкирии молодой мужчина спас от утопления девочку: он рассказал, как это было

ОБЩЕСТВО

В Янаульском районе Башкирии 21-летний мужчина спас из воды девочку и ее бабушку.

Сообщение о том, что на реке Буй тонут женщина с ребенком, поступило диспетчерам службы спасения днем 16 июля.

На место выехали сотрудники МЧС, однако к этому моменту девочку спас местный житель. Им оказался 21-летний Айдар Рамазанов.

Он живет и работает в Санкт-Петербурге, и сейчас приехал навестить родителей.

«Удивительно, говорят — надо оказаться в нужный момент в нужном месте. История, которая со мной произошла, как раз про это. Мы с подругами искали место для купания, до этого три пляжа осмотрели, не нравилось. И в итоге приехали на реку Буй. Я только успел раздеться, подошел к воде оценить температуру, услышал крики о помощи.

Смотрю — на середине реки женщина, она держит ребенка. Я не долго думая поплыл. Было очень сильное течение, в центре реки соединяются два потока и в середине образуется что-то вроде водоворота. На этом месте они и были. Я крикнул, что иду на помощь, и поплыл. Женщина оказалась бабушкой девочки», — вспоминает Айдар Рамазанов.

Он забрал девочку, она обхватила его за шею и они поплыли. Сначала пытался против течения, но не получилось. «Хорошо, что догадался двигаться по течению. Через некоторое время почувствовал, что течение ослабло, и мы выбрались на берег. Я был с подругами, парней не было, поэтому я им сказал громко кричать, привлекая внимание. Им это удалось — бабушке бросили камеру».

По словам Айдара Рамазанова, ему удалось спасти ребенка и предотвратить трагедию благодаря тому, что он занимается волейболом, плаванием и армейским рукопашным боем.

Розалия Валеева
Теги: спасение
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