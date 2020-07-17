Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 71.23 ↑

EUR 81.23 ↓

17 июля Пятница

Уфа   °

Молния
16.07.20: всего с COVID-19 - 6134, за сутки - 57 новых заражений, выздоровело 4324 (+73 за сутки), количество умерших - 20
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Ростелеком» и GFN.RU открыли безлимит к сервису NVIDIA GeForce NOW™ на спецусловиях

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

«Ростелеком» и компания GFN.RU, которая предоставляет на российском рынке сервис облачного гейминга NVIDIA GeForce NOW™, договорились о расширении географии и запуске новых предложений для клиентов. Абоненты домашнего интернета «Ростелекома» в макрорегионах «Волга», «Северо-Запад», «Центр» и «Юг» теперь могут подключить опцию от GFN.RU и получить безлимитный доступ к облачному геймингу на специальных условиях. Пользователям тарифа «Игровой» доступно особо выгодное предложение. В ближайшие месяцы опция «Облачный гейминг GFN.RU» станет доступна и в других макрорегионах.

Облачные технологии позволяют превратить практически любое устройство в мощный игровой компьютер, а значит не надо копить и тратить деньги на приобретение или обновление дорогостоящей техники. Все благодаря тому, что игра идет на удаленных серверах, а игроку передается только видеопоток. Уникальная технология трассировки лучей NVIDIA RTX™ создает максимально реалистичную картинку в режиме реального времени. Более того, под одним аккаунтом можно играть на разных устройствах в различных ситуациях — дома на стационарном компьютере, а, например, на даче или в гостях — на ноутбуке или телевизоре через ОТТ-приставку Wink+.

Стоимость опции «Облачный гейминг GFN.RU» — от 490 рублей в месяц для подписчиков тарифа «Игровой» (если не активированы другие игровые опции) до 990 рублей в месяц на других тарифах.

«Мы развиваем эксклюзивное сотрудничество с GFN.RU, благодаря чему наши абоненты получили возможность пользоваться безлимитным доступом к облачному геймингу на специальных условиях. Теперь быстрый интернет и подписка на облачный гейминг доступны от одного оператора. Один оператор — максимум возможностей для игроков», — отметил директор игрового направления «Ростелекома» Алексей Степуро.

«Миссия GFN.RU — сделать гейминг доступным и удобным максимальному числу пользователей. Это значит, что мы хотим предоставить доступ пользователю, где бы он ни находился, и дать ему возможность подключиться к сервису наиболее удобным способом. Например, через личный кабинет «Ростелекома». Благодаря сервису GFN.RU любой компьютер может стать игровым — для этого нужен только стабильный и быстрый интернет. «Ростелеком» предоставляет игроку соответствующий нашим требованиям интернет, и помогает нам в нашей миссии — продвигает доступный гейминг в регионы. Мы надеемся, что в ближайшем будущем GFN.RU и «Ростелеком» смогут обеспечить доступ к нашему сервису во всех уголках страны», — заявил генеральный директор GFN.RU Андрей Комогоров.

«Ростелеком» начал сотрудничество с GFN.RU в октябре 2019 года. GFN.RU появился в России благодаря сотрудничеству группы «Сафмар» и компании NVIDIA — мирового лидера рынка графических процессоров и визуальных вычислений. Благодаря сервису GFN.RU миллионы российских геймеров получили возможность играть в самые требовательные к мощности и быстродействию современные игры практически с любого персонального компьютера. Облачные технологии NVIDIA позволяют любому игроку ощутить все преимущества графики GeForce новейшего поколения.

ИА «Башинформ»
Теги: Ростелеком
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии в ближайшие выходные прогнозируются ливни, грозы, сильный ветер и град
На территории Башкортостана с 10 июля наблюдается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 5-9 градусов, в
Жителей Уфы предупреждают о дезинфекции центральных улиц в ночное время
16 июля в Уфе продолжится обработка улично-дорожной сети. Она проводится в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции совместно с Це
В Башкирии опубликованы первые результаты ЕГЭ: 20 выпускников набрали 100 баллов
20 выпускников из Башкирии набрали 100 баллов по ЕГЭ. Первые результаты огласили в Минобре республики. В ведомстве отметили, что результаты ЕГЭ по геогра
От «дикарей» до нудиста: в Уфе на реке Белой в рейде с участием журналистов было жарко
Обжигающие солнечные лучи, манящая теплая вода рек Белой и Уфы, скоростной катер, ветер в лицо, и здесь же - битком забитый пляж «Солнечный», кишащие пья
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть