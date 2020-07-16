В четыре района Башкирии отправят шесть новых школьных автобусов

В Абзелиловском, Белебеевском, Ермекеевском, Учалинском районах Башкирии школы получат новые автобусы. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

«Все они оборудованы спутниковой навигацией ГЛОНАСС/GPS, во всех — усиленная система отопления. Зимы у нас холодные, заботимся, чтобы детишки не мёрзли. Мы выполняем требования норм безопасности — учеников нельзя возить на автобусах, которые эксплуатируются более 10 лет», — написал Радий Хабиров.

К сентябрю 2020 года закупят еще 38 автобусов. Всего до конца года школьные автопарки пополнят 44 автобуса.

Всего в Башкортостане 1442 автобуса, 42 из них нужно было заменить.

«Нам удалось купить в этом году на 2 автобуса больше. Техника, которую мы приобретаем, позволяет нам снимать проблему за проблемой. Безопасность наших детей, доступность школьного образования для жителей даже самых отдалённых уголков республики, удобство школьников, спокойствие родителей — для нас важнейшие приоритеты», — написал глава региона.