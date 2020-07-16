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Заклеила девочке рот скотчем и материлась: в Уфе осудят экс-сотрудницу соцприюта

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети | Видео: СКР по РБ

Заклеила девочке рот скотчем и материлась: в Уфе осудят экс-сотрудницу соцприюта Фото: соцсети | Видео: СКР по РБ

Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы социального приюта для детей и подростков 22-летней Адили Н. по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением».

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в мае 2020 года обвиняемая, исполняя обязанности воспитателя младшей группы, потребовала от одного воспитанника ударить трехлетнего ребенка, кроме того, заклеила 9-летней девочке рот скотчем, выражалась нецензурной бранью и ударила ее линейкой по рукам. Все происходящее она сняла на камеру своего мобильного телефона и выложила в Instagram.

Обвиняемая не признала свою вину. Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в суд.

Трудовой договор с девушкой расторгнут за совершение аморального проступка, а директор приюта уволен по собственному желанию, пять сотрудников детского учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности, детям оказана психологическая помощь.

Кроме того, по факту опубликования видео с детьми бывшая воспитательница привлечена к административной ответственности по статье «разглашение информации с ограниченным доступом», её руководитель – по статье «нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

Как сообщалось ранее, сотрудница соцучреждения выкладывала на своей странице в соцсети видео, на которых провоцирует воспитанников бить друг друга. Минтруд РБ организовал по данному факту проверку, следователи возбудили уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

ИА «Башинформ»
Теги: прокуратура РБ
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